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        Kırşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 01:12 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:12
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        Kırşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
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        Kaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

        E.Ş. (23) yönetimindeki 71 FD 880 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karakaya köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücüyle aynı otomobildeki 22 yaşındaki A.B. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B. kurtarılamadı, durumu ağır olan E.Ş. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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