Kırşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi
Kaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaman'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
E.Ş. (23) yönetimindeki 71 FD 880 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karakaya köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücüyle aynı otomobildeki 22 yaşındaki A.B. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B. kurtarılamadı, durumu ağır olan E.Ş. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi.
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