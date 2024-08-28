Kırşehir'de şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi

112 Acil Sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B. kurtarılamadı, durumu ağır olan E.Ş. ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi.

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