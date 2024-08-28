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        Kırşehir'de afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

        Kırşehir'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kapsamında afetlere hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:36
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        Kırşehir'de afetlere hazırlık toplantısı yapıldı
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        Kırşehir'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kapsamında afetlere hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumların görevleri ve yapması gereken çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Vali Buhara, son zamanlarda da deprem, sel gibi afetlerle karşılaşıldığını, ülkede yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda il olarak afet müdahale planı hazırladıklarını aktardı.

        İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan 23 yerel düzey afet grubu operasyon planlarının değerlendirildiğini vurgulayan Buhara, "Hazırlıklı olmanın ve hızlı bir şekilde harekete geçmenin hayati önem taşıdığı bu anlarda her saniye kıymetlidir. Bu sebeple afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak sadece devlet kurumlarının değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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