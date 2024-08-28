Kırşehir'de afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

Kırşehir'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kapsamında afetlere hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumların görevleri ve yapması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Buhara, son zamanlarda da deprem, sel gibi afetlerle karşılaşıldığını, ülkede yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda il olarak afet müdahale planı hazırladıklarını aktardı.