Kırşehir Valisi Buhara'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara, yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği, zaferlerle dolu tarihin en müstesna günlerinden birini, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Vatan topraklarını işgal eden güçlere karşı Türk milletinin inanç, azim ve kararlılıkla verdiği büyük mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Buhara, 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kazanılan zaferin bağımsızlık ve milli egemenliğe olan sarsılmaz inancın nişanı olduğunu aktardı.