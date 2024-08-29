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        KAEÜ heyeti 400 yataklı yeni hastane inşaatını inceledi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindeki heyet, 400 yataklı yeni Kırşehir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:12
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        KAEÜ heyeti 400 yataklı yeni hastane inşaatını inceledi
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindeki heyet, 400 yataklı yeni Kırşehir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karahocagil ve beraberindekiler, KAEÜ Merkez Yerleşkesinde yapımı devam eden yeni hastane inşaatını yerinde görerek, yetkililerden devam eden süreç hakkında bilgi aldı.

        22 bin 594 metre kare oturum alanı ve 104 bin 382 metre kare kapalı alana sahip olacak yeni hastane binasında inşaatın aralıksız devam ettiğini aktaran Karahocahil, yeni hastanenin kent ve üniversite için çok önemli olduğunu hatırlattı.

        Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile birlikte bu alanın bir sağlık kampüsü niteliği kazanacağını vurgulayan Karahocagil, 400 yataklı yeni hastanenin şehrin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve modern bir tesis olacağını vurgulayarak, inşaatın bir an önce biterek hizmete girmesini temenni etti.

        Karahocagil'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Ersoy da eşlik etti.

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