Kırşehir'de yeni destekleme modeli ile üreticilere verilecek miktarlar belirlendi

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni açıklanan destekleme modeli ile 2025 yılı için Kırşehirli üreticilere verilecek destekleri açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlık tarafından yapılan yeni destekleme modeli ile ilçe ve bölgelere göre destek miktarlarının belirlendiği hatırlatıldı.

Üreticileri desteklemek amacıyla açıklanan yeni destekleme modelinde su kısıtlı olan bölgelerde ekstra destekler olduğu hatırlatılan açıklamada, Kırşehir'in Mucur ve Boztepe ilçelerinde ise su kısıtı bulunduğu belirtildi.