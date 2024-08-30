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        Kırşehir'de yeni destekleme modeli ile üreticilere verilecek miktarlar belirlendi

        Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni açıklanan destekleme modeli ile 2025 yılı için Kırşehirli üreticilere verilecek destekleri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:22
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        Kırşehir'de yeni destekleme modeli ile üreticilere verilecek miktarlar belirlendi
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        Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni açıklanan destekleme modeli ile 2025 yılı için Kırşehirli üreticilere verilecek destekleri açıkladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlık tarafından yapılan yeni destekleme modeli ile ilçe ve bölgelere göre destek miktarlarının belirlendiği hatırlatıldı.

        Üreticileri desteklemek amacıyla açıklanan yeni destekleme modelinde su kısıtlı olan bölgelerde ekstra destekler olduğu hatırlatılan açıklamada, Kırşehir'in Mucur ve Boztepe ilçelerinde ise su kısıtı bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Mevcut destekleme modelinde Kırşehir'de arpa, buğday yetiştiren bir üretici 185 lira destek alırken gelecek sene bu oran üretim planlaması ile birlikte 634 lira seklinde revize edildi. Su kısıtı olan yerlerde verilen ek destek ile birlikte Mucur ve Boztepe ilçelerimizde bu oran 976 liraya çıkıyor. Yine ilimizde yoğun bir şekilde üretilen yağlık ayçiçeğinde mevcut destek 206 lira iken yeni destekleme modelinde bu oran 2025 yılı için 732 liraya çıkıyor. Yine su kısıtı olan Mucur ve Boztepe'de ilave destekle üreticilerin alacağı destek miktarı dekara 1025 lira oluyor." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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