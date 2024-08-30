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        Kırşehir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu

        Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:49
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        Kırşehir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu
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        Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Merkeze bağlı Toklumen köyünde yakınlarıyla Hirfanlı Barajı'nın kıyısına gelen Yusuf Şen suya girdi.

        Şen’in gözden kaybolduğu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Olay yerine AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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