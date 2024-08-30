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        Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ve konser düzenlendi

        Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:44
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        Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ve konser düzenlendi
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        Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

        Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında bazı esnaf ve evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

        Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla fener alayı sona erdi.

        Daha sonra Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sanatçılar İshak Asarkaya, Ahmet Tekkuş ve Nurdan İpek, Kaman Belediyesi organizasyonunda ise Cumhuriyet Meydanı'nda Nadide Sultan ve Ahmet Şafak sahne aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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