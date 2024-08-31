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        Kırşehirli dağcılar 30 Ağustos dolayısıyla Kaçkar Dağları'na tırmandı

        Kırşehirli dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 31.08.2024 - 17:11
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        Kırşehirli dağcılar 30 Ağustos dolayısıyla Kaçkar Dağları'na tırmandı
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        Kırşehirli dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmandı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dağcılar zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

        Farklı illerinden gelen dağcılarla önce Çamlıhemşin Yukarı Kavron Yaylası'na giden ekip, buradan 2 bin 918 metre yüksekliğindeki Mezovit Yaylası'na çıkarak kamp kurdu. Geceyi burada geçiren dağcılar, ardından zirve tırmanışına başladı.

        Zorlu tırmanışın ardından 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları zirvesine ulaşan dağcılar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Kırşehirli dağcıların da bulunduğu grup, inişi gerçekleştirerek kampı tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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