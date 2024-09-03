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        Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı

        Kırşehir'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:42
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        Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı
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        Kırşehir'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Özer Çiçek (43) yönetimindeki 06 DMP 667 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve eşi Sevcan Çiçek (37), çocukları 10 aylık Hamza, İbrahim (8) ve Zeynep Çiçek (11) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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