Kırşehir'de refüje devrilen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralandı

Kazada sürücü ve eşi Sevcan Çiçek (37), çocukları 10 aylık Hamza, İbrahim (8) ve Zeynep Çiçek (11) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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