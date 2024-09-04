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        35. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Kırşehir'de başladı

        Tarım Makineleri Derneği (TARMAKDER) ile Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ortaklığında Kırşehir'de 35. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:55
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        35. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Kırşehir'de başladı
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        Tarım Makineleri Derneği (TARMAKDER) ile Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ortaklığında Kırşehir'de 35. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi düzenleniyor.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, KAEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında, üniversite olarak tarıma büyük önem verdiklerini, bu alanda çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında üniversitenin pilot üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Güneş, tarımsal alandaki çalışmalarla hem bölgeye hem de ülkeye önemli katkılar sağlamaya devam ettiklerini aktardı.

        Güneş, "Ümitliyim çünkü dünyanın bugün ve gelecekte en önemli sorunu olacak gıdaya ulaşım, tarımın gelişmesi ile artacak. Dışa bağımlılık azalacaktır. Tarımda modernizasyon ve enerji ile sınırlı kaynakların insan yararına kullanımı sağlanacak, üretim artacak, tarım yapılan alanlar genişletilerek ürün kaybı azaltılacak, pazarlama imkanları kolaylaşacak, üreticiler de gelişecektir. Bu sayede vatandaşın yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşımı kolaylaşacaktır." diye konuştu.

        KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, tarımın insanın beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayan milli mesele olduğunu belirterek, kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        TARMAKDER Başkanı Prof. Dr. Can Ertekin, kongreyi uzun yıllardır gerçekleştirdiklerini, tarımsal faaliyet alanında ülkeye ve sektöre önemli katkılar sunduklarını anlattı.

        TARMAKBİR Genel Sekreteri Selim İleri, sektörde ihracatta dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefleri bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Toplam üretimden ihracata, sınai mülkiyet haklarından çalışan sayısına kadar makine imalat sanayindeki 22 alt sektör arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Gelişimimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Mevcut makine parklarımız oldukça yaşlı ve verimli üretimin önünde engel. Ülkemizde traktör parkında 25 yaş üstünde yaklaşık 900 bin traktör bulunmaktadır ve bunların yaş grupları 39'dur. Tarımsal makinelerimizi geliştirmeli, yenilemeliyiz."

        Konuşmalarından ardından kongre, oturumlarla devam etti.

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