Kırşehir'de 3 ayda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje ele geçirildi

Kent merkezi, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde icra edilen 19 operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje, 108 muhtelif kazı malzemesi, jeneratör, hilti, 2 dedektör, 2 tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haziran, temmuz ve ağustos aylarında il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışması yürütüldü.

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