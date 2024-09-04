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        Kırşehir'de 3 ayda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje ele geçirildi

        Kırşehir'de son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje, 2 tabanca ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:19
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        Kırşehir'de 3 ayda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje ele geçirildi
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        Kırşehir'de son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje, 2 tabanca ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haziran, temmuz ve ağustos aylarında il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışması yürütüldü.

        Kent merkezi, Mucur, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde icra edilen 19 operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje, 108 muhtelif kazı malzemesi, jeneratör, hilti, 2 dedektör, 2 tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 45 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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