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        Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütüne ele geçirildi

        Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:43
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        Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütüne ele geçirildi
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        Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte vergi kaybı ve halk sağlığını tehdit edecek yetkisiz satıcılarla mücadele amacıyla çalışma başlattı.

        Saha ve analiz çalışmaları kapsamında, iki iş yerine doğu illerinden satışa hazır kaçak kıyılmış tütün getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, bu iş yerlerine operasyon düzenledi.

        İş yerleri ve depolarında yapılan aramada, satışa hazır 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Z.D. ve S.Ç. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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