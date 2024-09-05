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        Sosyal medyadan sahte ve çalıntı hesaplarla dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:20
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        Sosyal medyadan sahte ve çalıntı hesaplarla dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
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        Kırşehir merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Kırşehir merkezli Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari'de operasyon düzenledi.

        Operasyonda, sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden "yatırım tavsiyesi" bahaneleriyle mağdurlardan milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen M.M.Y, M.Z.B, Ö.F.Y, N.S.G, H.Y. ve D.T. gözaltına alındı.

        Zanlıların cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.

        Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan zanlıların banka hesaplarına, son 10 günde 20 milyon lira aktarıldığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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