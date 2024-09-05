Sosyal medyadan sahte ve çalıntı hesaplarla dolandırıcılık iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

Operasyonda, sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden "yatırım tavsiyesi" bahaneleriyle mağdurlardan milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen M.M.Y, M.Z.B, Ö.F.Y, N.S.G, H.Y. ve D.T. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Kırşehir merkezli Antalya, Eskişehir, Hatay ve Hakkari'de operasyon düzenledi.

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