KAEÜ ve Pakistan'ın üniversiteleri arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Pakistan'ın bazı üniversiteleri arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası çalışmalarına devam KAEÜ, bu kapsamda Pakistan'ın bazı üniversitelerinin temsilcilerini konuk etti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in makamında gerçekleşen toplantıya, Pakistan Faisalabad Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammad Ashfaq ve Muhammad Nawaz Shareef, Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Irfan Ahmad Baig, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ve Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kan katıldı.