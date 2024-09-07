Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir 3. Kitap Fuarı açıldı

        Kırşehir 3. Kitap Fuarı Cacabey Meydanı'nda açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir 3. Kitap Fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir 3. Kitap Fuarı Cacabey Meydanı'nda açıldı.

        Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan fuarın açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Nihat Dağıstan, kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir’de okurların yayınevleri aracılığıyla kitap ve yazarlarla buluşmasını sağladıklarını söyledi.

        Özellikle gençlerin, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemli olduğunu vurgulayan Dağıstan, kitapseverleri fuara davet etti.

        Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve kitapseverler stantları ziyaret etti.

        Fuar, 15 Eylül’e kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kırşehir'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kırşehir'de konuştu:
        KAEÜ ve Pakistan'ın üniversiteleri arasında iş birliği anlaşmaları imzaland...
        KAEÜ ve Pakistan'ın üniversiteleri arasında iş birliği anlaşmaları imzaland...
        Sosyal medyadan sahte ve çalıntı hesaplarla dolandırıcılık iddiasıyla 6 zan...
        Sosyal medyadan sahte ve çalıntı hesaplarla dolandırıcılık iddiasıyla 6 zan...
        Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütüne ele geçirildi
        Kırşehir'de 1 ton 600 kilogram kaçak tütüne ele geçirildi
        KAEÜ'nün AHİHA Takımı TEKNOFEST finalinde yarışacak
        KAEÜ'nün AHİHA Takımı TEKNOFEST finalinde yarışacak
        Kırşehir'de 3 ayda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje e...
        Kırşehir'de 3 ayda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 471 obje e...