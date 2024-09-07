Kırşehir 3. Kitap Fuarı açıldı

Kırşehir 3. Kitap Fuarı Cacabey Meydanı'nda açıldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan fuarın açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Nihat Dağıstan, kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir’de okurların yayınevleri aracılığıyla kitap ve yazarlarla buluşmasını sağladıklarını söyledi.

Özellikle gençlerin, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını daha yakından hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemli olduğunu vurgulayan Dağıstan, kitapseverleri fuara davet etti.