Kırşehir'de ilk ders zili çaldı

Kırşehir'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulu'ndaki törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Öğrencilerin bilgili ve donanımlı bir vatandaş, toplum için faydalı birey olmak için eğitim öğretim yolculuklarını sürdüreceklerini aktaran Buhara, "Çocuklarımızın yetenekli ve becerikli olması, ülkemizin dünya üzerindeki çağdaş medeniyetlerle rekabet etme gücümüzü arttırır. Öğretmenlerimizin bu yeni eğitim öğretim yılında da önceki yıllarda olduğu gibi vefakarca özverili bir şekilde çalışacaklarına eminim. Eğitim ve öğretimi sadece okullarla sınırlandırmak doğru değildir, velilerimizin de gayret etmesi gerekiyor. Bütün çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza yeni dönemde başarılar diliyorum." diye konuştu.