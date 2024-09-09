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        Kırşehir'de iki firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:28
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        Kırşehir'de iki firari hükümlü yakalandı
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        Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kovalamaca sonucu yakalanan B.A'nın 10 yıl, H.A.B'nin de 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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