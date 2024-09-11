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        Kırşehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 25 sürücüye 115 bin 389 lira ceza yazıldı

        Kırşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, 25 motosiklet sürücüsüne 115 bin 389 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:55
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        Kırşehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 25 sürücüye 115 bin 389 lira ceza yazıldı
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        Kırşehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, 25 motosiklet sürücüsüne 115 bin 389 lira ceza yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde, 18 ekip ve 71 personelin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar ve Parklar Uygulaması" yapıldı.

        Denetimlerde 590 kişi ve 114 araç sorgulanırken, 25 park, okul bahçeleri ve çevreleri de dronla denetlendi.

        Aranan 1 kişinin yakalandığı, kurusıkı tabanca, 4 fişek ve bıçağın ele geçirildiği uygulamada, parklarda alkol alan ve çevreye rahatsızlık veren 5 kişiye de "Kabahatler Kanunu" kapsamında 4 bin 885 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca, 25 motosiklet sürücüne toplam 115 bin 389 lira ceza yazılan denetimde, 1 kişinin sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu, 1 motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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