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        Kırşehir'de okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi

        Kırşehir'de okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:54
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        Kırşehir'de okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi
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        Kırşehir'de okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okullardaki kantin ve yemekhaneleri kontrol ettiklerini belirtti.

        Gıda ve Yem Şubesi personelinin işletme hijyeni, alet, ekipman ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ettiğini aktaran İlmeç, öğrencilerin güvenilir gıdaya hijyenik ortamda ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

        İlmeç, tarihi geçmiş ürünler, sağlıklı olmayan koşullarda satışı yapılan yiyecekler görüldüğü takdirde idari para cezası uyguladıklarını vurgulayarak, öğrenci ve velilerin karşılaştıkları olumsuzlukları "Alo Gıda 174" hattına bildirebileceklerini ifade etti.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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