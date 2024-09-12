Kırşehir'de okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi

Kırşehir'de okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okullardaki kantin ve yemekhaneleri kontrol ettiklerini belirtti.

Gıda ve Yem Şubesi personelinin işletme hijyeni, alet, ekipman ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ettiğini aktaran İlmeç, öğrencilerin güvenilir gıdaya hijyenik ortamda ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.