Kırşehir'deki şok uygulamada sentetik hap ele geçirildi

Biri alkollü, biri ehliyetsiz araç kullanan toplam 13 sürücüye 41 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan aranan Ö.Ç. de yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.