Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de polis, okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de polis, okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

        75 personelden oluşan 21 ekip denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüphelileri ve servislerin sürücülerini inceledi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince liselerin çevresindeki 43 kişi kontrol edildi. Okul ile alakası bulunmayan 3 kişiye idari işlem yapıldı.

        Kontrollerde 2 okul servis sürücüsüne belge eksikliğinden 3 bin 12 lira ceza uygulandı. 2 motosiklet sürücüsüne ise işlem yapılarak, araçlar trafikten men edildi.

        Ayrıca, okul çevresindeki öğrenci velilerine ve servis sürücülerine narkotik ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara, derelerdeki ıslan çalışmalarını inceledi
        Kırşehir Valisi Buhara, derelerdeki ıslan çalışmalarını inceledi
        Kırşehir'deki şok uygulamada sentetik hap ele geçirildi
        Kırşehir'deki şok uygulamada sentetik hap ele geçirildi
        Kırşehir'de okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi
        Kırşehir'de okul kantin ve yemekhaneleri denetlendi
        Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yaşam alanı desteklenecek
        Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yaşam alanı desteklenecek
        Kırşehir'de Jeotermal Seracılık Çalıştayı düzenlendi
        Kırşehir'de Jeotermal Seracılık Çalıştayı düzenlendi
        Kırşehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 25 sürücüye 115 bin 389 lir...
        Kırşehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde 25 sürücüye 115 bin 389 lir...