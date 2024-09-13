Kırşehir'de polis, okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı

Ayrıca, okul çevresindeki öğrenci velilerine ve servis sürücülerine narkotik ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Kontrollerde 2 okul servis sürücüsüne belge eksikliğinden 3 bin 12 lira ceza uygulandı. 2 motosiklet sürücüsüne ise işlem yapılarak, araçlar trafikten men edildi.

75 personelden oluşan 21 ekip denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüphelileri ve servislerin sürücülerini inceledi.

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