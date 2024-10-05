Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i kınadı

Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar, "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i protesto etti.

Kırşehir Kudüs Platformu ve Yetim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Cacabey Meydanı'nda yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar duygularını yazdı, resim çizip boyadı.

Katılımcılar adına açıklama yapan Kırşehir Kudüs Platformu üyesi İhsan Buğday, yaşanan saldırılar nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Çocuk hakları olarak vaat edilen tüm hakların, işgalcilerin postalları altında ezildiğini belirten Buğday, "Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalı, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan faydalanabilmelidir. Anne babası veya yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güvende olmalıdır. Filistinli çocuklar bu tabii haklarından tamamen mahrum durumdalar. Zalim İsrail ve yandaşlarına karşı daha tesirli bir boykot uygulaması yapmak durumundayız. Çocuklarımızın dualarını ve güzel temennilerini, zalimlere karşı duruşlarını, tuvallerimize resmettik." dedi.

- Nevşehir Nevşehir'de Yetim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince Tarık Kesekçi Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, yere serilen brandaya pastel, kuru ve sulu boyalarla resim yapıldı. Grup adına açıklama yapan Arzu Taşkın, uzun yıllardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'in son bir yıldır tarih boyunca görülen en ağır soykırımı yaşadığını dile getirdi. Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir. Filistin, 30 bini aşkın çocuğun yetim, 20 bine yakın çocuğun da refakatçisiz kaldığı bir ülkedir. Gidecekleri bir hastaneleri kalmayan ve ilaç bulamayan çocukların ülkesidir Filistin. Halbuki hastaneler ve sağlık merkezleri, savaş ortamlarında bile dokunulmazlığı olan en önemli mekanlardır. Bu saldırılara ve hak ihlallerine karşı asla susmayacağız. Çünkü zulme rıza zulümdür."