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        Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i kınadı

        Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar, "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:51
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        Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i kınadı
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        Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta çocuklar, "Filistin İçin Sen de Çiz" etkinliğinde İsrail'i protesto etti.

        Kırşehir Kudüs Platformu ve Yetim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Cacabey Meydanı'nda yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar duygularını yazdı, resim çizip boyadı.

        Katılımcılar adına açıklama yapan Kırşehir Kudüs Platformu üyesi İhsan Buğday, yaşanan saldırılar nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

        Çocuk hakları olarak vaat edilen tüm hakların, işgalcilerin postalları altında ezildiğini belirten Buğday, "Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalı, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan faydalanabilmelidir. Anne babası veya yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güvende olmalıdır. Filistinli çocuklar bu tabii haklarından tamamen mahrum durumdalar. Zalim İsrail ve yandaşlarına karşı daha tesirli bir boykot uygulaması yapmak durumundayız. Çocuklarımızın dualarını ve güzel temennilerini, zalimlere karşı duruşlarını, tuvallerimize resmettik." dedi.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de Yetim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince Tarık Kesekçi Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, yere serilen brandaya pastel, kuru ve sulu boyalarla resim yapıldı.

        Grup adına açıklama yapan Arzu Taşkın, uzun yıllardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'in son bir yıldır tarih boyunca görülen en ağır soykırımı yaşadığını dile getirdi.

        Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir. Filistin, 30 bini aşkın çocuğun yetim, 20 bine yakın çocuğun da refakatçisiz kaldığı bir ülkedir. Gidecekleri bir hastaneleri kalmayan ve ilaç bulamayan çocukların ülkesidir Filistin. Halbuki hastaneler ve sağlık merkezleri, savaş ortamlarında bile dokunulmazlığı olan en önemli mekanlardır. Bu saldırılara ve hak ihlallerine karşı asla susmayacağız. Çünkü zulme rıza zulümdür."

        - Sivas

        Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programa anne ve babalarıyla katılan çocuklar, yere serilen tuvale boyalarla resim çizdi.

        İHH Hafik Gençlik Kolu Başkanı Ayhan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin, 7 Ekim'den bu yana tarihin en ağır soykırımını yaşamaktadır. Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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