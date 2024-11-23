Kırşehir Valisi Demiryürek, din görevlileriyle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, kentte görev yapan din görevlileriyle buluştu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek Kırşehir Müftülüğünü ziyaret ederek, İl Müftüsü Mustafa Tekin'den kurumdaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, İl Müftülüğünün görevleri, teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerine ait kadro ve personel durumu, eğitim, din hizmetleri, hac ve umre hizmetleri hakkında bilgi verdi.