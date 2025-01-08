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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kırşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak sendika üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 17:17
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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
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        Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kırşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak sendika üyeleriyle bir araya geldi.

        Doğan ve beraberindekiler, Kırşehir Vali Vekili İsmail Çetinkaya'yı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

        Ziyarette konuşan Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakları için mücadele ettiklerini belirterek, Kırşehir'deki üyelerinin talep ve görüşlerini alacaklarını söyledi.

        Üyelerinin refahına katkı sunmak için çalışma ve projeler yürüttüklerini vurgulayan Doğan, "Sağlık-Sen olarak 280 bin üyemiz var. Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesindeki 800 bin çalışanın 280 bini üyemiz. Devamlı sahadayız. İllerimizde çalışanların sıkıntıları ve sorunlarını dinliyoruz. İdarecilerimizle o konuları da paylaşalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Doğan, Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak son 1,5 yıllık sürede sosyal sendikacılık anlayışıyla hareket ettiklerini kaydederek, üyeleri için hizmetlerini arttırdıklarını bildirdi.

        Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret eden Doğan ve beraberindekiler, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'e de ziyarette bulundu.

        Sendika üyeleriyle de bir araya gelen Doğan'a, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ile genel merkez yöneticileri eşlik etti.

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