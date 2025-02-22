Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Mağdurlarını kendi yönettikleri sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri, paravan şirketler adına açılmış banka ve kripto cüzdan hesaplarına para gönderterek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların, banka ve kripto cüzdan hesap hareketlerinde 55 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S, M.K, E.D, A.Ç, A.B.B, R.A, A.D, O.K. ve B.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.Ş. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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