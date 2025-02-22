Kırşehir merkezli yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Kırşehir merkezli 4 ilde yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi.
Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonlarda 13 cep telefonu, 14 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar ve 2 hard diske el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S, M.K, E.D, A.Ç, A.B.B, R.A, A.D, O.K. ve B.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.Ş. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mağdurlarını kendi yönettikleri sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri, paravan şirketler adına açılmış banka ve kripto cüzdan hesaplarına para gönderterek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların, banka ve kripto cüzdan hesap hareketlerinde 55 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
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