Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

        Kırşehir'de İyilik Derneği İl Temsilciliği tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetimlere ve yakınlarına iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:02 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Kırşehir'de İyilik Derneği İl Temsilciliği tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetimlere ve yakınlarına iftar verildi.

        Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yemek salonunda düzenlenen programda konuşan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Ramazan ayında çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de yetimlere sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.

        Dünya Yetimler Günü dolayısıyla her sene Ramazan ayında düzenlenen iftar programlarında yetimlerle buluştuklarını belirten Demiryürek, yetimlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise bugün yetim çocukları ağırladıklarını ve ülkenin geleceği olan çocuklara dayanışma içinde destek vereceklerini ifade etti.

        İyilik Derneği Kırşehir Temsilcisi Yakup Aydın ise 'Yetim Gülerse Dünya Güler' felsefesiyle yetim çocuklarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Çocuklarımız için bir nebze olsun farklı bir atmosfer oluşturabilirsek bunun memnuniyeti bize yeter." dedi.

        Çok sayıda yetim çocuk ve yakınının katıldığı programda konuşmaların ardından dua edildi.

        Programa katılan çocukların yüzleri boyandı ve çocuklar çeşitli oyunlara katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı

        Benzer Haberler

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi
        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı iftar programı düzenledi
        KAEÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        KAEÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Kırşehir'de "Gazze'de Ramazan" fotoğraf sergisi açıldı
        Kırşehir'de "Gazze'de Ramazan" fotoğraf sergisi açıldı
        Öğrencilere ampute hastalar üzerinde uygulamalı protez eğitimi veriliyor
        Öğrencilere ampute hastalar üzerinde uygulamalı protez eğitimi veriliyor
        Kırşehir'de ramazan ayı boyunca 21 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor
        Kırşehir'de ramazan ayı boyunca 21 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor
        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...
        Kırşehir'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü prog...