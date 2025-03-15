Kırşehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Kırşehir'de İyilik Derneği İl Temsilciliği tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla yetimlere ve yakınlarına iftar verildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yemek salonunda düzenlenen programda konuşan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Ramazan ayında çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de yetimlere sahip çıkmanın önemine dikkati çekti.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla her sene Ramazan ayında düzenlenen iftar programlarında yetimlerle buluştuklarını belirten Demiryürek, yetimlere her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise bugün yetim çocukları ağırladıklarını ve ülkenin geleceği olan çocuklara dayanışma içinde destek vereceklerini ifade etti.

İyilik Derneği Kırşehir Temsilcisi Yakup Aydın ise 'Yetim Gülerse Dünya Güler' felsefesiyle yetim çocuklarla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Çocuklarımız için bir nebze olsun farklı bir atmosfer oluşturabilirsek bunun memnuniyeti bize yeter." dedi.

Çok sayıda yetim çocuk ve yakınının katıldığı programda konuşmaların ardından dua edildi.

Programa katılan çocukların yüzleri boyandı ve çocuklar çeşitli oyunlara katıldı.