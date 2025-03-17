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        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:11
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        Kırşehir Valisi Demiryürek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Demiryürek, mesajında, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletinin şanlı tarihinde gurur ve iftihar kaynağı nice zaferlere ulaştığını belirtti.

        Vatan ve istiklal aşkıyla verilen mücadelelerin en müstesna ve destansı örneklerinden birisinin de Çanakkale Savaşı olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Çanakkale geçilmez" sözüyle, vatan topraklarını canları pahasına savunan kahraman Mehmetçiklerin milletin bağımsızlığı uğruna gösterdiği mücadeleye dikkati çekti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde sergilenen cesaret ve kahramanlığın, bağımsızlık iradesinin en büyük nişanesi olduğunu ifade eden Demiryürek, şunları kaydetti:

        "Birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde devletimiz bugün dimdik ayaktadır ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bizler de tarihimizden aldığımız güçle ülkemizin refahı ve kalkınması için canla başla çalışmaya devam edecek, gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitleri rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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