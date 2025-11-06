Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari trafik kazasında yakalandı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince müdahale edilen bir trafik kazasında, 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:39
        Kırşehir'de jandarma ekiplerince müdahale edilen bir trafik kazasında, 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında, araçta bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

        Kimlik beyanında da zorluk çıkaran kişinin "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. olduğu belirlendi.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

