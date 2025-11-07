Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla bir günde 102 ünite kan bağışlandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:17
        
        Kırşehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla başlatılan kampanya kapsamında bir günde 102 ünite kan toplandı.

        Türk Kızılay tarafından Cacabey Meydanı'nda dün başlatılan kampanyaya katılan öğretmenler ve vatandaşlar, Türk Kızılay çadırı ve tırında kan bağışında bulundu.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, tıra ziyarette bulunarak kan verdi, bağışçılarla sohbet etti.

        - "Herkesi kan vermeye, bağış yapmaya davet ediyoruz"

        Basın mensuplarına açıklama yapan Demiryürek, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ve laboratuvar ortamında üretilemediğini ancak gönüllü bağışlarla elde edildiğini söyledi.

        Gönüllü kan bağışına destek verilmesinin vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Herkesi kan vermeye, bağış yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca daha önce Kırşehir'in en yüksek rakamı 80 ünite olarak gerçekleşmişken özellikle öğretmenlerimizin bağışlarıyla Cumhuriyet'imizin 102. yılını kutlamamıza atfen dün 102 ünite bağış toplandı." dedi.

        Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Servet Demir de teknolojiyle üretilemeyen kan konusunda vatandaşların duyarlı olduğunu ve destek verdiğini, yüksek oranda kan bağışı yapan illerin arasında yer aldıklarını, geniş katılımlı kampanyanın sürdüğünü dile getirdi.

        Vali Demiryürek'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, memurlar ve çok sayıda kişi, kan bağışı kampanyasına ilgi gösterdi.

        Kampanya, 45 gün devam edecek.

