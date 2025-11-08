Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü

        Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:27
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kılıçözü Sanayi Sitesi içinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü B.Y. (14) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

