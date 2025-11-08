Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kılıçözü Sanayi Sitesi içinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü B.Y. (14) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.