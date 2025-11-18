Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarmanın fark ettiği yangın büyümeden söndürüldü

        Kırşehir'de bir bahçede çıkan yangın, jandarma ekiplerinin fark etmesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 17:14
        Kırşehir'de jandarmanın fark ettiği yangın büyümeden söndürüldü
        Kırşehir'de bir bahçede çıkan yangın, jandarma ekiplerinin fark etmesiyle kısa sürede söndürüldü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kındam Mahallesi yakınlarında rutin devriye görevi yaptıkları sırada, müstakil bir evin bahçesinde yangın çıktığını fark etti.

        İlk müdahaleyi yapan ekipler, itfaiyeye haber verdi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

