Kırşehir'de jandarmanın fark ettiği yangın büyümeden söndürüldü
Kırşehir'de bir bahçede çıkan yangın, jandarma ekiplerinin fark etmesiyle kısa sürede söndürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kındam Mahallesi yakınlarında rutin devriye görevi yaptıkları sırada, müstakil bir evin bahçesinde yangın çıktığını fark etti.
İlk müdahaleyi yapan ekipler, itfaiyeye haber verdi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
