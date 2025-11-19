Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir'de verimin artırılması ve arazilerin kolay işlenmesi amacıyla bu yıl 4 bin dönümlük alanda taş toplama işlemi yapıldı.

Arazilerde bulunan taşlar, tohumun toprağa ulaşmaması, toprağın yeterli miktarda nem ve sıcaklık almasını engellemesi gibi sorunlara yol açarak verim kayıplarına neden oluyor.

Bu kapsamda Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde tarlalardaki verim kaybının en aza indirilmesi, ekim, bakım ve hasat süreçlerinde alet ve ekipmanlara verdiği zararın önüne geçilmesi amacıyla tarlalardaki taşlar makineyle toplanıyor.

Taştan ayıklanacak tarla, ekipler ve üreticiyle incelenerek günü ve saati belirlenip taş toplama makinesiyle temizleniyor. Çıkarılan taşlar ise tarla sahibi tarafından belirli alanlara götürülüyor.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, AA muhabirine, tarladaki taşların toplanmasıyla verimin doğrudan etkilendiğini, emeklerinin karşılığını bulmaya katkı sağlandığını söyledi.

Taş toplama makinesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak projesiyle aldıklarını belirten Toprak, aldıkları traktörle de ekip görevlendirerek üreticilerin tarlalarındaki taşları temizlediklerini anlattı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine destekleri için teşekkür eden Toprak, yaptıkları çalışmayla taş temizlendikten sonra tohumun dışarıda kalmasının önlendiğini, böylece verimin artacağını dile getirdi.

Bu sezon 30'dan fazla köyde hizmet verdiklerini vurgulayan Toprak, "Kırşehir'imizin köylerinde 4 bin dönüm civarındaki tarlamızın taşlarını topladık. Amacımız, daha fazla taş toplayarak üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak. Bölgede nerede yoğunluk varsa ilk önce oradan başlamak şartıyla tarlalardaki taşı topluyoruz. Bugün Seyrek köyünde çalışan ekibimiz sonra Sıdıklı Küçükboğaz köyümüze gidecek, sonra da başka bir köye geçecek. Çiftçi tarlasını sürüp çapasını yapınca taşlar yüzeye geliyor. Sonra ekipmanlarımızla gidip taşı topluyoruz." diye konuştu.