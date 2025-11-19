Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
SERKAN GÜNER - Kırşehir'de verimin artırılması ve arazilerin kolay işlenmesi amacıyla bu yıl 4 bin dönümlük alanda taş toplama işlemi yapıldı.
Arazilerde bulunan taşlar, tohumun toprağa ulaşmaması, toprağın yeterli miktarda nem ve sıcaklık almasını engellemesi gibi sorunlara yol açarak verim kayıplarına neden oluyor.
Bu kapsamda Kırşehir Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde tarlalardaki verim kaybının en aza indirilmesi, ekim, bakım ve hasat süreçlerinde alet ve ekipmanlara verdiği zararın önüne geçilmesi amacıyla tarlalardaki taşlar makineyle toplanıyor.
Taştan ayıklanacak tarla, ekipler ve üreticiyle incelenerek günü ve saati belirlenip taş toplama makinesiyle temizleniyor. Çıkarılan taşlar ise tarla sahibi tarafından belirli alanlara götürülüyor.
Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, AA muhabirine, tarladaki taşların toplanmasıyla verimin doğrudan etkilendiğini, emeklerinin karşılığını bulmaya katkı sağlandığını söyledi.
Taş toplama makinesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak projesiyle aldıklarını belirten Toprak, aldıkları traktörle de ekip görevlendirerek üreticilerin tarlalarındaki taşları temizlediklerini anlattı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine destekleri için teşekkür eden Toprak, yaptıkları çalışmayla taş temizlendikten sonra tohumun dışarıda kalmasının önlendiğini, böylece verimin artacağını dile getirdi.
Bu sezon 30'dan fazla köyde hizmet verdiklerini vurgulayan Toprak, "Kırşehir'imizin köylerinde 4 bin dönüm civarındaki tarlamızın taşlarını topladık. Amacımız, daha fazla taş toplayarak üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak. Bölgede nerede yoğunluk varsa ilk önce oradan başlamak şartıyla tarlalardaki taşı topluyoruz. Bugün Seyrek köyünde çalışan ekibimiz sonra Sıdıklı Küçükboğaz köyümüze gidecek, sonra da başka bir köye geçecek. Çiftçi tarlasını sürüp çapasını yapınca taşlar yüzeye geliyor. Sonra ekipmanlarımızla gidip taşı topluyoruz." diye konuştu.
- Çiftçiler de uygulamadan memnun
Seyrek köyünde çiftçilik yapan Atilla Tan ise babasından kalma arazisinin 100 yıldır ham toprak halinde taşlı olduğunu söyledi.
Taş toplama işinin ardından tarlanın etrafında yığınlar oluştuğunu anlatan Tan, şöyle konuştu:
"20 kamyon civarında taş oluşmuş. Bundan dolayı da verim alamıyorduk. Sağ olsun ziraat odasının teşvikiyle ekim öncesine yetiştirebildik. Bu sayede 150 dönüm tarla şimdi ekilebilir hale geldi. Allah'ın izniyle en az iki kat daha verim alabileceğimizi düşünüyorum. Bu tarla temizlendiğinde ikinci yılda tekrar bir taş oluşuyor, bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Onun için makine ekipman daha büyütülürse çiftçiye daha fazla fayda vereceğine inanıyorum."
Hashöyük köyünden Şenol Dulkadir de yaklaşık 200 dönümlük tarlasında taş toplama yapıldığını belirtti.
Bölgedeki birçok köyde taş toplama işlemi gerçekleştirildiğini dile getiren Dulkadir, "İnşallah çiftçimize hayırlı olacak. Toprağa faydası çok. Taş toplandığında tohum dışarıda kalmıyor, güzel oluyor. Tarlanın çevresi taştan öbek olmuş. Kamyonlarca taş toplandı. Arazi de güzelleşmiş." ifadelerini kullandı.
