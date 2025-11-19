Kırşehir'de yolcu otobüsünde 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kayseri-Kırşehir kara yolunda icra edilen yol kontrol faaliyetinde İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, torbalar ve poşetler içerisinde 400 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İstanbul'a faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu V.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.