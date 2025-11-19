Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:29 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:29
        
        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Kayseri-Kırşehir kara yolunda icra edilen yol kontrol faaliyetinde İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagajında dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, torbalar ve poşetler içerisinde 400 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İstanbul'a faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu V.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

