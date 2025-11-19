Kırşehir İl Genel Meclisi tarafından hatıra ormanı oluşturuldu

Kırşehir İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan hatıra ormanında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarındaki alanda düzenlenen programa, Vali Murat Sefa Demiryürek, Akpınar Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, üyeler ve daire amirleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Demiryürek, kentte farklı mevkilerde çeşitli zamanlarda fidan dikimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Oluşturulan hatıra ormanının hayırlı olmasını dileyen Demiryürek, dikilecek fidanların geleceğe nefes olacağına inandığını belirtti.

İl Genel Meclis Başkanı Ozan ise en anlamlı projelerden birini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Toprakla buluşturulacak 1000 fidanın oksijen salınımı ve karbon emisyonuyla çevreye ve bölgeye katkı sağlayacağını kaydeden Ozan, ağaç sevgisini yaygınlaştırmak için önemli bir faaliyette bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını ve kentte orman varlığının arttırılması için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini aktardı.