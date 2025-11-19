Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir İl Genel Meclisi tarafından hatıra ormanı oluşturuldu

        Kırşehir İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan hatıra ormanında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir İl Genel Meclisi tarafından hatıra ormanı oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan hatıra ormanında 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınlarındaki alanda düzenlenen programa, Vali Murat Sefa Demiryürek, Akpınar Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, üyeler ve daire amirleri katıldı.

        Etkinlikte konuşan Vali Demiryürek, kentte farklı mevkilerde çeşitli zamanlarda fidan dikimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Oluşturulan hatıra ormanının hayırlı olmasını dileyen Demiryürek, dikilecek fidanların geleceğe nefes olacağına inandığını belirtti.

        İl Genel Meclis Başkanı Ozan ise en anlamlı projelerden birini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Toprakla buluşturulacak 1000 fidanın oksijen salınımı ve karbon emisyonuyla çevreye ve bölgeye katkı sağlayacağını kaydeden Ozan, ağaç sevgisini yaygınlaştırmak için önemli bir faaliyette bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını ve kentte orman varlığının arttırılması için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini aktardı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar alanda fidan dikip, can suyu verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarma 700 fidanı toprakla buluşturdu
        Kırşehir'de jandarma 700 fidanı toprakla buluşturdu
        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı
        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı
        Kırşehirli çift hurda camları sanata dönüştürüyor
        Kırşehirli çift hurda camları sanata dönüştürüyor
        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de yolcu otobüsünde 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
        Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor