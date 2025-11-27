Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:13 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:13
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle usulsüzlük yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlarla usulsüzlük yapanlara ilişkin çalışma yaptı.

        Sınavda elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekilmemesi için denetim gerçekleştiren ekipler, adayların üzerinin aradı.

        Aramada, E.K'nin üzerinde sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş 1 kulak içi dinleme cihazı, 1 gizli kamera ile 1 kablosuz veri aktarma cihazı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca E.K'nin bağlantılı olduğu kişilerin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

