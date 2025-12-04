Kırşehir'de yılın ilk 11 ayında 38 bin 48 vakaya müdahale edildi

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, ilde 2025 yılının ilk 11 ayında 38 bin 48 vakaya müdahale edildiğini bildirdi.

Ersoy, yazılı açıklamasında, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 20 istasyonda toplamda 317 personelle hizmet verdiklerini ifade etti.

Kentte nitelikli ambulans olarak, 1 yoğun bakım obez ambulansı, 1 çoklu ambulans, 3 UMKE aracı, 2 kar paletli ambulans bulunduğunu belirten Ersoy, bu yılın ilk 11 aylık verilerine göre, toplamda 38 bin 48 vakaya müdahale edildiğini aktardı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerle ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını, 112'yi gereksiz meşgul etmemelerini özellikle rica ediyoruz. Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Her türlü zor şartta bile görevini fedakarca ve başarıyla yerine getiren acil sağlık hizmetleri çalışanı arkadaşlarımızın, insanımıza vermiş oldukları bu kutsal hizmet her türlü takdirin üzerindedir. Arkadaşlarımıza kazasız, sağlıklı, huzurlu görevler dilerim."