KİMDER heyetinden Kırşehir Valisi Demiryürek'e ziyaret
Kırşehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) Başkanı Yunus Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.
Kırşehir İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) Başkanı Yunus Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, KİMDER Başkanı Aydın, imam hatip mezunlarının sorun ve taleplerini takip ettiklerini anlatarak, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Dernek olarak üyeleriyle yaptıkları organizasyonlarda fidan dikimleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Aydın, üniversite öğrencilerine sınav dönemlerinde çorba ikramı yaptıklarını, Gazze için destek ve yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vali Demiryürek ise kendilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaret için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.