Vali Akın'a, ‘Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen ‘Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ kapsamında Kırşehir'e gelen gençler, Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, gençlerin projelerle ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda bu projelerin gençlerin sosyalleşmelerine de önemli katkılar sağladığını söyledi.

Gençleri, ‘Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ kapsamında kültür ve tarih şehri olan Kırşehir’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali İbrahim Akın, “Gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı arttırmayı amaçlayan bu proje, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra farklı kültürlerin kaynaşmasına da vesile olmaktadır. İleride sizler iş sahibi olacak, sorumluluk alacaksınız. Bu projeler de sizleri bu yaşta olgunlaştıran ve hayata hazırlayan etkinliklerdir. Proje kapsamında hem hayatı, hem insanları hem de birbirinizi tanıma fırsatı buluyorsunuz. Ahi Evranı Veli’nin, Cacabey’in, Yunus Emre’nin, Şeyh Edebalı’nın, Aşık Paşa’nın, Neşet Ertaş’ın ve daha nice gönül ve tasavvuf erlerinin yaşadığı topraklar olan Kırşehir’de bulunmanız sizin için ayrı bir şanstır"dedi.

Ziyaret, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin’in proje hakkında bilgiler vermesi ve gönüllü gençlerin izlenimlerini paylaşması ile sona erdi.

KIRŞEHİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:10

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