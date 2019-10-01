İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: “Her 8 kadından birinin meme kanserine hayat boyu yakalanma riski vardır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: “Her 8 kadından birinin meme kanserine hayat boyu yakalanma riski ...

İHA

– Kadınlarda görülen meme kanseri ile ilgili farkındalık haftasında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Türkiye'de her 8 kadından 1'inin hayat boyu meme kanseri riskine yakalanma olasılığının olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: “Her 8 kadından birinin meme kanserine hayat boyu yakalanma riski vardır”

– Kadınlarda görülen meme kanseri ile ilgili farkındalık haftasında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Türkiye’de her 8 kadından 1’inin hayat boyu meme kanseri riskine yakalanma olasılığının olduğunu söyledi.
Bulut, açıklamasında; “Kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir”dedi.
Meme kanseri gelişiminde bilinen en önemli risk faktörlerini de açıklayan İl Sağlık Müdürü Bulut, “Obez veya aşırı kilolu olmak, yeterli fiziksel aktivite yapmamak, alkol kullanımı, ilk doğum yaşı 30’dan sonra olanlar veya hiç doğum yapmamış olanlar, ilk adet yaşı, ilk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır. Menopoz yaşı, menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır”diye konuştu.
131 Ekim tarihleri arası meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor.

KIRŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'den Suruç'a 4 UMKE personeli uğurlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'den Suruç'a 4 UMKE personeli uğurlandı
İŞKUR‘da, TYP ile 2019 yılında 380 kişiye istihdam sağlandı
YEREL HABERLER İŞKUR‘da, TYP ile 2019 yılında 380 kişiye istihdam ...
Vali Akın, "Bağımlılık yapan her madde ile tüm kurumlarımız ile topyekun mücadele içindeyiz"
YEREL HABERLER Vali Akın, "Bağımlılık yapan her madde ile tüm ...
Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi ...
KBK Başkanı Sait Yanık: “Yerel basın kuruluşlarına ivedilikle sahip çıkılmalı”
YEREL HABERLER KBK Başkanı Sait Yanık: “Yerel basın kuruluşlarına ...
Vali Akın'a, ‘Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ ziyareti
YEREL HABERLER Vali Akın'a, ‘Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ ...
Kablo hırsızlığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığına 3 tutuklama
Anadolu'nun plajı, gün batımı drone görüntüsüyle görenleri etkiledi
YEREL HABERLER Anadolu'nun plajı, gün batımı drone görüntüsüyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X