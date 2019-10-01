Vali İbrahim Akın, "Kırşehir'de yürütülen 226 projenin değeri 2 milyar 738 milyon 628 bin lira" Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali İbrahim Akın, "Kırşehir'de yürütülen 226 projenin değeri 2 milyar 738 milyon 628 bin ...

İHA

Kırşehir'de 2019 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Vali İbrahim Akın, "Kırşehir'de yürütülen 226 projenin değeri 2 milyar 738 milyon 628 bin lira" Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4. toplantısı yapıldı

Kırşehir'de 2019 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.
Toplantıda konuşan Vali Akın, Kırşehir'de yürütülmekte olan 226 projenin değerinin 2 milyar 738 milyon 628 bin lira olduğunu söyledi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Aşık Said Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İbrahim Akın, Vali Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, kaymakamlar, daire müdürleri, ilçe belediye başkanları, bölgesel kuruluşların temsilcileri ile yatırımcı kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Akın, kurumların veri girişlerini gerçekleştirdiği İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) modülünden alınan yatırım izleme raporlarına göre 2019 yılı Eylül ayı sonu itibariyle İl Özel İdaresi de dahil Kırşehir, yatırımcı kuruluşlarının 226 projesinin uygulanmak üzere programlarında yer aldığını belirtti.
Yatırım projelerinin değerlerini de açıklayan Vali Akın, "İlimizde yürütülmekte olan 226 projenin toplam parasal değeri 2 milyar 738 milyon 628 bin lira geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 1 milyar 50 milyon lira harcanmıştır. 2019 yılında bu projelere toplamda 416 milyon 897 bin lira ödenek ayrılmış olup, dönem sonu itibariyle 239 milyon 248 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 226 projeden 65 tanesi tamamlanmış, 126 proje de devam etmektedir"dedi.
Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

KIRŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:38
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: “Her 8 kadından birinin meme kanserine hayat boyu yakalanma riski vardır”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: “Her 8 kadından birinin ...
Kırşehir'den Suruç'a 4 UMKE personeli uğurlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'den Suruç'a 4 UMKE personeli uğurlandı
İŞKUR‘da, TYP ile 2019 yılında 380 kişiye istihdam sağlandı
YEREL HABERLER İŞKUR‘da, TYP ile 2019 yılında 380 kişiye istihdam ...
Vali Akın, "Bağımlılık yapan her madde ile tüm kurumlarımız ile topyekun mücadele içindeyiz"
YEREL HABERLER Vali Akın, "Bağımlılık yapan her madde ile tüm ...
Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişi ...
KBK Başkanı Sait Yanık: “Yerel basın kuruluşlarına ivedilikle sahip çıkılmalı”
YEREL HABERLER KBK Başkanı Sait Yanık: “Yerel basın kuruluşlarına ...
Vali Akın'a, ‘Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ ziyareti
YEREL HABERLER Vali Akın'a, ‘Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ ...
Kablo hırsızlığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kablo hırsızlığına 3 tutuklama
Anadolu'nun plajı, gün batımı drone görüntüsüyle görenleri etkiledi
YEREL HABERLER Anadolu'nun plajı, gün batımı drone görüntüsüyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X