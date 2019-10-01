Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

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Kırşehir’de Fettullahçı terör örgütü üyesi, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken geçen yıl Temmuz ayında meslekten ihraç edilen eski yüzbaşı O.G'nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma, yapılan istihbarat çalışması sonucunda O.G'yi Kaman ilçesinde yaşadığı evde gözaltına aldı.

O.G, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek.

KIRŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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