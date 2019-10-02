Polisin ‘dur’ ihtarı sonrası kaçan otomobilde uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün otomobilinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen kişiler yakalandı.
havaya ateş açarak yakalandı.
Alınan bilgiye göre ilçe asayiş şube ekipleri, Sarıuşağı Mahallesi mevkinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobili yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Otomobilde yapılan aramalar sonrası polis, uyuşturucu sattığı belirlenen V.G. E.L. A.T. Y.S. adlı şahısları yakaladı.
Kaman ilçe emniyetindeki ifadelerinin ardından şüpheliler uyuşturucu ticareti suçundan adli mercilere sevk edildi.
KIRŞEHİR
02 Ekim 2019 Çarşamba
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