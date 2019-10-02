Jandarma düzensiz göçmen operasyonu yaptı

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen operasyonu yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mucur ilçesi girişinde camları siyah filmle kaplanmış bir minibüsü takibe aldı. Kahramanmaraş'tan Bolu'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen V.T., yönetimindeki minibüs İnanç Köyü yakınlarında durdurdu. Araçta biri Pakistan, 25'i Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen olduğu tespit eden Jandarma, İran sınırından Türkiye'ye izinsiz giriş yaptıkları belirlenen düzensiz göçmenler hakkında işlem yaptıktan sonra düzensiz göçmenleri Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edecek.

KIRŞEHİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:11

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