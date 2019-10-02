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Yaya geçidi uygulaması öncesinde yayadan sürücüye 'ceza yersin' uyarısı

İHA

– Türkiye genelinde 26 Ekim 2018 yılında başlatılan 'yaya öncelikli trafik yılı' uygulaması öncesinde Kırşehir'de yaya geçidini kullanan bir vatandaşa otomobilin yol vermemesi sonrasında sürücüyü, "Kameralar çekiyor bak ceza yersin" diye uyardı.

Yaya geçidi uygulaması öncesinde yayadan sürücüye 'ceza yersin' uyarısı

– Türkiye genelinde 26 Ekim 2018 yılında başlatılan ‘yaya öncelikli trafik yılı’ uygulaması öncesinde Kırşehir’de yaya geçidini kullanan bir vatandaşa otomobilin yol vermemesi sonrasında sürücüyü, "Kameralar çekiyor bak ceza yersin" diye uyardı.
Tüm Türkiye'de başlayan Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği öncesinde Kırşehir'de uygulamanın yapılacağı yerde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya otomobil sürücüsü yol vermedi. Otomobil sürücüsüne tepki gösteren yaya, "Kameralar çekiyor bak ceza yersin" dedi. Yaşanan diyalog sonrasında yaşadıklarını anlatan yaya, “Bizde canlı olarak yaşadık. Araçlar, yaya yollarında polis olmadığı sürece yayalara yol vermiyorlar. Eğitim şart” dedi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ında katılarak desteklediği ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ programı, Terme Caddesi üzerinde ellerinde döviz bulunan ve sürücüleri uyaran öğrencilerin katılımıyla başladı.
Şehir genelinde yaya ve okul geçitlerinde yapılan uygulamalara Jandarma ve Emniyet birimleri destek veriyor. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunun kanunda yapılan değişim ve bilgilendirmesinin ardından öğrenciler, ellerinde dur ve geç yazılı pankartları sürücülere göstererek yaya geçidi üzerinde uygulama yaptı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve başlatılan uygulamaya destek sunan şehir protokolü bilgilendirme broşürünü öğrencilerle birlikte sürücülere dağıttı.
Eğitim programı kapsamında sürücüleri bilgilendiren Prof. Dr. Erol Güngör İlköğretim okulu öğrencileri Zeynep Polat, Talha Özdemir ve Yağmur Gül Özeceğiz yapılan uygulama ve otomobil sürücülerinin kurallara neden uymaları gerektiğini şöyle anlattı; “İnsanları uyarıyoruz. Onların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Otomobil sürücüleri kurallara uymadıklarında yayaların hayatları tehlikede oluyor. Yayalar ve otomobil sürücüleri kurallara uymalı, yayalar üst ve alt geçitlerle birlikte yaya yollarını daha çok kullanmalı” dediler.
Yapılan uygulamalarda yaya güvenliğinin sağlanmasının temel amaç olduğunu ifade eden Kırşehir Valisi İbrahim Akın, “Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz sloganıyla yaya geçidi nöbeti etkinliklerini icra ediyoruz. Bu etkinliklerde amaç; daha önce yaptığımız etkinliklerde olduğu gibi yayanın geçme üstünlüğü olan trafik görevlisi ve trafik işareti olmayan noktalarda yayanın öncelikli olduğu sürücülerin de yayalara öncelik vermesi gerektiği amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.
Öğrenciler, şehir protokolü ile birlikte şehrin farklı noktalarında sürücülere ve yayalara kurallara neden uyulması gerektiği çalışması yaptı.

KIRŞEHİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

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