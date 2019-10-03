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Sağlıklı yaşam için yürüdüler

İHA

Kırşehir'de Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle sağlıklı yaşam için Sağlık Müdürlüğü personeli Sağlık Müdürlüğü önünden Cacabey Meydanına kadar yürüdü.

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Kırşehir'de Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle sağlıklı yaşam için Sağlık Müdürlüğü personeli Sağlık Müdürlüğü önünden Cacabey Meydanına kadar yürüdü.
Yürüyüş etkinliğine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Karslı, Sağlık Bakanlığı Müfettişi Mehmet Can Bilgiç, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, Başkan Yardımcısı Dr. Sadettin Doğangün, Yunus Emre Ortaokulu 6.sınıf öğrencileri, ve vatandaş katıldı.
Yürüyüş sonunda yöresel oyunlarla öğrenciler yarışma yaptı. Yarışma sonunda kazanan öğrencilere madalya verildi. Etkinlikte fiziksel aktivite, boy kilo ölçümü, çeşitli materyal dağıtımı yapıldı.
Etkinlik sonunda konuşan İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Ali Bulut, yürüyüşün temasının çocukluk çağı obezitesi olduğunu söyledi.
Bulut, açıklamasında; "Obezite ( şişmanlık ) yıllar içinde toplumda görülme sıklığı artan ve tedavisi yaşam boyu süren bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Çocuk ve gençlik döneminde ortaya çıkan obezitenin, gelecekte bu bireylerde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olacağı düşünülmektedir. Fiziksel aktivitede azalma (okul servisleri, asansör kullanımı, teknolojik araçlar, kentlerde yetersiz yeşil alan, spor dersini aksatma, televizyon, bilgisayar başında fazla zaman geçirme) gibi etmenler çocuklarda önemli obezlik nedenlerindendir. Yürüyüş ise tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir"dedi.
Yürüyüşün günlük aktiviteler içerisine kolayca yerleştirilebileceğini anlatan İl Müdürü Bulut, "Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir – iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Size en yakın yürüyüş yollarından faydalanabilirsiniz. Tek başınıza egzersiz yapmaktan hoşlanmıyorsanız arkadaşlarınızla yürüyüş grupları oluşturabilirsiniz. Yürüyüşü ailece birlikte zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz. Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır"diye konuştu.
Cacabey Meydanında düzenlenen etkinlik, yerel organizasyonların ardından sona erdi.

KIRŞEHİR

03 Ekim 2019 Perşembe

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