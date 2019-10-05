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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köylüler, cep telefonu ile konuşmak için dağa çıkıyor

DHA

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesine bağlı Çalıburnu köyü sakinleri, GSM operatörünün çekmemesi nedeniyle, köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alana çıkarak, cep telefonunda yakınları ile konuşabiliyor.

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesine bağlı Çalıburnu köyü sakinleri, GSM operatörünün çekmemesi nedeniyle, köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alana çıkarak, cep telefonunda yakınları ile konuşabiliyor.
60 haneli 300 nüfuslu Çalıburnu köyünde yaşayanlar, GSM operatörlerinin çekmemesi nedeniyle yakınlarıyla iletişim kurmada sıkıntı yaşıyor. Köylüler, yakınlarıyla konuşabilmek için cep telefonlarıyla birlikte köyün merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alana çıkıyor. Köy sakinleri, köyün merkezinden rakım olarak daha yüksek olan dağlık alana yürüyerek çıkıp, cep telefonu ile yakınları ve arkadaşlarıyla konuştuktan sonra tekrar evlerine dönüyor. Köylüler, yıllardır GSM operatörlerinin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.
'BİZ İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ'
Köy muhtarı Metin Bulut, tepelerin arasında sıkışmış bir köy olduklarını belirterek, "Çeşitli yerlere müracaatlarda bulundum ve hiçbirinden de olumlu bir yanıt alamadım. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Bir GSM şirketi geldi, numaralarımızı oraya taşıdık ama yine de olmadı. Operatörümüzü değiştirdiğimiz için bir de ceza ödedik. Biz sadece insanca yaşamak istiyoruz. Dünya ile irtibatımız kesilmesin, dostlarımızla rahatça görüşmek istiyoruz" dedi.
'TARLAYA GİDİYORUM, HANIMI ARAYACAĞIM, TELEFON ÇEKMİYOR'
Köyün eski muhtarı Özdemir Aktaş ise, cep telefonu kullanımının başladığı günden bu yana mağdur olduklarını kaydederek, "Telefon çekmiyor. Herhangi bir yangın olsa veya acil bir hastamız olsa, kimseyi arayamıyoruz. Buraya bir verici kurulmasını ve mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Hiçbir GSM operatörü burada çekmiyor. Tarlaya gidiyorum, evde hanımı arayacağım, telefon çekmiyor. Bu köye bir verici kurulmasını istiyoruz. Çoğu yere başvuru yaptık; fakat herhangi bir sonuç alamadık, çok mağdur durumdayız" diye konuştu.
'KONUŞMAK İÇİN DAĞLARIN YAMACINA ÇIKIYORUZ'
Köy sakinlerinden Sucettin Kılıç da, Kırıkkale'de emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini belirterek, "Burada vatandaşlar biriyle konuşmak için dağlara çıkıyor, köyün yamaçlarına çıkıyoruz. Çoğu yere telefon ve internet için başvurdum benim dosyam bile kayboldu. GSM'lerin hepsini aradım, CİMER'e kadar şikayet ettim. Bu konuda bir sonuç alamadım. 'İlgileniyoruz; ama alt yapı çalışmalarımız devam ediyor' diyorlar. Görüşmelerimizi dağların yamaçlarında bir yerde yakalarsak öyle sağlıyoruz. Köyün içinde dünya ile irtibatımız kesik. Bir kişi ile konuşmak için dağların yamacına çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

KIRŞEHİR

05 Ekim 2019 Cumartesi

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