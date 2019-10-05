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AK Parti Belediye Meclis Gurup Başkan Vekili Bekir Koçyiğit: “Ekim ayı Belediye Meclis Toplantısında ...

İHA

AK Parti Belediye Meclis Gurup Başkan Vekili Bekir Koçyiğit: “Ekim ayı Belediye Meclis Toplantısında sözlerim kamuoyuna yanlış aktarıldı”

AK Parti Belediye Meclis Gurup Başkan Vekili Bekir Koçyiğit, Ekim ayı Belediye Meclis Toplantısında kurduğu "Kırşehir menfaatine olan yatırımlarda muhalefet değil destek olacağımız" sözlerinin politik olarak yanlış anlaşıldığını söyledi.
Koçyiğit, açıklamasında; “Belediye Meclisinde yaptığım açıklamam bazı yayın organlarınca politik değerlendirilip ‘Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak mı yapıyor’ gibi kamu oyuna sunuldu. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş’ın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’na yönelttiği bazı sorular üzerinden gurubumuz yıpratılmaya çalışıldı. Merkez İlçe Başkanımız Bilgehan Altaş, belediye başkanına belediye ile ilgili sorular yöneltti. Başkanımızın açık ve tane tane sorduğu soruları Belediye Meclisinde de tekrarlama gereği duymadık” dedi.
Koçyiğit açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Özellikle şunun bilinmesini istiyoruz; biz meclis üyesi olarak Kırşehir e yapılacak olan her türlü hizmetin, yatırımın ve güzel projelerin yapılmasın da başkana destek vereceğimizi belirtmiştik ve bunu yine tekrarlıyoruz. Belediyemiz ve Kırşehir in menfaatine olmayan her türlü faaliyetin karşısında muhalefetimizi en katı şekilde yapacağımızdan da kimsenin endişesi olmasın."

KIRŞEHİR

05 Ekim 2019 Cumartesi

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