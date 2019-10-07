Masa Tenisi hakemleri, eğitim seminerine katıldı

Kırşehirli Masa Tensi hakemleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Masa Tenisi hakemlerine yönelik düzenlenen eğitim semineri hakkında bilgi veren İl Temsilcisi Serhat Dülger, hakemlerinin yeterliliklerini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dülger açıklamasında, "Türkiye, Masa Tenisi Federasyonu'nun 20192020 Yarışma yılında Merkez Hakem Kurulu hakemlerine yönelik eğitim çalışmaları başlatıldı. Merkez Hakem Kurulu Üyesi, Uluslararası Masa Tenis Hakemi Cemal Aşti, tarafından eğitim semineri yapıldı. Kırşehir'de görev yapan İl ve Ulusal masa tenisi hakemlerimize, değişen oyun kurallarının uygulanması noktasında eksikliklerin giderilmesi, yeterliliklerini artırmaya yönelik teorik ve uygulamayı içeren konulara değinildi"dedi.

Birlikteliğin sağlanması ve karşılıklı bilgi alış verişinde bulunarak, hakemlerin performanslarının yükseltilmesi amacıyla seminerlerin önemsenmesi gerektiğini belirten Ulusal Masa Tenisi Hakemi Levent Yılmaz ise konuşmasında; "Seminer, bizlere çok önemli bilgiler ve deneyimler kattı ve verimli geçti. Masa Tenisinin gelişimi adına çok güzel adımlar atılmış oldu. Eğitim faaliyetleri hakemlerinde değişen oyun kuralları noktasında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor"diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesi ve istişare ile sona erdi.

KIRŞEHİR 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:16

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