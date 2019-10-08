Ceviz kalp damar sağlığını korur Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş: “Ceviz, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ceviz kalp damar sağlığını korur Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş: “Ceviz, koruyucu ve tedavi edici ...

İHA

– Bu yıl 28.'si düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivalinde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, cevizin tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip olduğunu söyledi.

Ceviz kalp damar sağlığını korur Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş: “Ceviz, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir”

– Bu yıl 28.’si düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivalinde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, cevizin tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip olduğunu söyledi.
Ceviz Kültür ve Sanat Festivalinde cevizin faydalarını anlatan Aktaş, ceviz yaprağının önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Kaman ilçesinde yerel konserler ve yöresel oyunların sahnelendiği programla ilçede 3 gün üretici alıcı ile buluştu. Etkinlikler kapsamında Kaman ilçesinde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, cevizin ve ceviz yaprağının faydalarını anlattı. Aktaş, "Ceviz yaprağı, içerdiği maddelerden dolayı çok zengin bir maddedir. Yaprağında polifonik bileşenler var. Bu bileşenler; bizim hücrelerimizin yaşlanmasını önleyen ve bizi diri tutan bileşenlerdir”dedi.
Ceviz yaprağının farklı polifonik maddeler içerdiğini anlatan Aktaş, "Ceviz yaprağının çok önemli polifonik bileşenleri var. Bu polifonik bileşenler, bizim hücrelerimizin yaşlanmasını önleyen bizi genç ve diri tutan bileşikler. KalpDamar sağlığı için faydalı olan bu bileşikler, ceviz ağacının yapraklarında yer alan juglans adını verdiğimiz bir madde de gizli. Bu madde özellikle sıcak havalarda ısıyla çözülür ve cevizin altına buharlaşarak yağar. Bu juglans, siz çok yorgunken ceviz ağacının altında oturursanız sizi dinlendirir. Ceviz ağacının altında çok iyi uyursunuz. Halk arasında, ‘ceviz ağacının altında çok uyumak iyi değildir’ derler bunun nedeni de aynı maddedir. Juglans, maddesine çok fazla maruz kalırsanız, üzerinizde uyuşturucu madde gibi etki yapar. Ceviz ağacının altında sakinleşmek iyidir. Ama uzun süre sakın uyumayın" diye konuştu.
Cevizin omega3 deposu olduğunu ifade eden Dr. Ümit Aktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ceviz, dünyanın en kıymetli omega3 depolarından bir tanesi. Cevizin içinde bulunan tekli ve çoklu yağ asitleri kalpdamar sağlığını koruyor. Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip diyabeti engelliyor, şeker hastalığına karşı da koruyucu etkiye sahip. Dünyanın her yerinde ceviz beyin sağlığı için kullanılır. Çin’de sınava girecek çocuklara sınav öncesinde ceviz yedirirler.”
Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçe meydanında açılan stantlarda ceviz satışı yapıldı. Yerel ve bölgesel sanatçılar sahne aldı. Festival kapsamında, 'Yılın En İyi Ceviz Bahçesi', 'Yılın En İyi Cevizi', 'Yılın Cevizli Baklava Ustaları' seçilerek ilçe meydanında düzenlenen programda ödüllendirildi.

KIRŞEHİR

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü
Öğretmenlerin 'iyilik' videosu paylaşım rekoruna gidiyor
YEREL HABERLER Öğretmenlerin 'iyilik' videosu paylaşım rekoruna ...
Masa Tenisi hakemleri, eğitim seminerine katıldı
YEREL HABERLER Masa Tenisi hakemleri, eğitim seminerine katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X