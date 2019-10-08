Ceviz kalp damar sağlığını korur Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş: “Ceviz, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir”

– Bu yıl 28.’si düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivalinde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, cevizin tedavi edici ve koruyucu etkiye sahip olduğunu söyledi.

Ceviz Kültür ve Sanat Festivalinde cevizin faydalarını anlatan Aktaş, ceviz yaprağının önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Kaman ilçesinde yerel konserler ve yöresel oyunların sahnelendiği programla ilçede 3 gün üretici alıcı ile buluştu. Etkinlikler kapsamında Kaman ilçesinde konuşan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, cevizin ve ceviz yaprağının faydalarını anlattı. Aktaş, "Ceviz yaprağı, içerdiği maddelerden dolayı çok zengin bir maddedir. Yaprağında polifonik bileşenler var. Bu bileşenler; bizim hücrelerimizin yaşlanmasını önleyen ve bizi diri tutan bileşenlerdir”dedi.

Ceviz yaprağının farklı polifonik maddeler içerdiğini anlatan Aktaş, "Ceviz yaprağının çok önemli polifonik bileşenleri var. Bu polifonik bileşenler, bizim hücrelerimizin yaşlanmasını önleyen bizi genç ve diri tutan bileşikler. KalpDamar sağlığı için faydalı olan bu bileşikler, ceviz ağacının yapraklarında yer alan juglans adını verdiğimiz bir madde de gizli. Bu madde özellikle sıcak havalarda ısıyla çözülür ve cevizin altına buharlaşarak yağar. Bu juglans, siz çok yorgunken ceviz ağacının altında oturursanız sizi dinlendirir. Ceviz ağacının altında çok iyi uyursunuz. Halk arasında, ‘ceviz ağacının altında çok uyumak iyi değildir’ derler bunun nedeni de aynı maddedir. Juglans, maddesine çok fazla maruz kalırsanız, üzerinizde uyuşturucu madde gibi etki yapar. Ceviz ağacının altında sakinleşmek iyidir. Ama uzun süre sakın uyumayın" diye konuştu.

Cevizin omega3 deposu olduğunu ifade eden Dr. Ümit Aktaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ceviz, dünyanın en kıymetli omega3 depolarından bir tanesi. Cevizin içinde bulunan tekli ve çoklu yağ asitleri kalpdamar sağlığını koruyor. Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip diyabeti engelliyor, şeker hastalığına karşı da koruyucu etkiye sahip. Dünyanın her yerinde ceviz beyin sağlığı için kullanılır. Çin’de sınava girecek çocuklara sınav öncesinde ceviz yedirirler.”

Kaman ilçesinde düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçe meydanında açılan stantlarda ceviz satışı yapıldı. Yerel ve bölgesel sanatçılar sahne aldı. Festival kapsamında, 'Yılın En İyi Ceviz Bahçesi', 'Yılın En İyi Cevizi', 'Yılın Cevizli Baklava Ustaları' seçilerek ilçe meydanında düzenlenen programda ödüllendirildi.

KIRŞEHİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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