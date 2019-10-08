TSO, Meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenledi

– Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından meme kanserinde farkındalık toplantısı düzenlendi.

TSO, 20192023 stratejik planında yer alan ‘meme kanseri ve farkındalık eğitimleri’ kapsamında Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim faaliyeti yürüttü.

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser birimi personeli Selda Çelebi tarafından öğrenciler, meme kanserinin oluşması, nedenleri, erken teşhis ve alınması gerekli önlemler konusunda bilgilendirildi.

3 aylık süre içerisinde farkındalık toplantısına katılarak çevresinde meme kanseri konusunda farkındalık oluşturan KETEM’e en çok yönlendirme yapan öğrencilere ise Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hediye verilecek.

KIRŞEHİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:17

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